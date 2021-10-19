Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da iş merkezi inşaatında göçük: 3 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iş merkezi inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında meydana geldi.
İnşaatın 1'inci katı, beton dökümü sırasında çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile göçük altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu belirtildi.
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