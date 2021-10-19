Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumcuları dolandırdığı iddia edilen iki kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepecik Mahallesi'nde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, H.L'yi Kartepe, V.C'yi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 sahte altınla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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