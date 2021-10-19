Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'den İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreteri Kadir Kardaş, ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.
İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleştirilen moral ziyaretinde eski milli oyuncuya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.
İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi, ziyaretten dolayı TFF'ye teşekkür etti.
Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 4,5 yıldır ALS tedavi görüyor.
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