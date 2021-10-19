İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleştirilen moral ziyaretinde eski milli oyuncuya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.

İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi, ziyaretten dolayı TFF'ye teşekkür etti.

Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 4,5 yıldır ALS tedavi görüyor.