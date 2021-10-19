Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Abdullah Avcı 19 yaş altı futbolcularıyla buluştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Gençler Ligi'nde yarın Bosna Hersek temsilcisi Zvijezda 09 ile karşılaşacak U19 takımının antrenmanını ziyaret etti.
Abdullah Avcı, 19 yaş altı takımının Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenman öncesi sahada teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek başarılar diledi.
Avcı, bu tarz maçların oyuncuların gelişimine çok önemli katkılar sağladığını belirtti.
"Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelişiminizi sürdürmeli ve hedefinizi A takım olarak belirlemelisiniz. Baktığınızda Hasan hoca da sizler gibi altyapıdan gelip üst takıma yükseldi. Bizler takibimizi sürdürüyoruz. Yarın da tribünde olacağım. Müsabakada sizlere bol şans diliyorum."
UEFA Gençler Ligi 1. tur ilk maçında Zvijezda 09'u deplasmanda 1-0 mağlup eden 19 Yaş Altı takımının rövanş karşılaşması yarın 14.00'te başlayacak.
Etiketler: Trabzonspor Abdullah Avcı
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