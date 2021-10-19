Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Avrupa'da ikinci maçında
OGM Ormanspor Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda 20 Ekim Çarşamba günü sahasında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata takımıyla karşılaşacak.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
OGM Ormanspor Avrupa'daki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yenmişti.
Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen başkent ekibinin grubunda Ludovika-FCSM Csata, Nika Syktyvkar ve bir diğer macaristan ekibi DVTK ekibi yer alıyor.
Etiketler: Basketbol
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