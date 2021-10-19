Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına Avusturyalı hakem
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.
Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Etiketler: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
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