Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına odaklandı. Avrupa Ligi'nde grubunda lider olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Rusya deplasmanında görev vereceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Lokomotiv Moskova karşısına ideale yakın bir kadro ile çıkması bekleniyor. Terim, Marsilya deplasmanında olduğu gibi takımını 4-1-4-1 dizilişi ile sahaya sürmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da kalede Muslera olacak. Sağ bekte Boey’un sakatlığı sürerken, forma Yedlin’de olaca.

Stoperde ise Fatih Terim'in kafasındaki ideal ikili olan Marcao ve Nelsson görev yapacak. Sol bekte sezonun istikrarlı ismi Van Aanholt şans bulacak.

Teknik heyet, Rusya deplasmanında güçlü bir orta saha kurgusu oluşturmayı planlıyor. Taylan’ın savunmanın önünde olması beklenirken, merkez orta sahada Berkan ve Cicaldau forma giyecek.

Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Morutan oynayacak. Fatih Terim, forvette görev vereceği ismi henüz belirlemedi.

Muhammed'in bir adım önde olduğu ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, bu bölge ile ilgili kararını son antrenmanda verecek.