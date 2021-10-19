NBA takımları kadrolarını şekillendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi NBA ekipleri, kadrolarındaki son değişiklikleri yapıyor.

Yeni sezon başlamadan önce takımların 20 kişilik kamp kadrolarını, 17'ye indirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda takımlar, kadrolarında gelecek sezon düşünmedikleri oyuncuları sırasıyla serbest bırakmaya başladı.

Önceki yılların NBA Draft’larında seçilmiş tam 5 oyuncu, takımlarıyla ilişiği kesildi.

2014 NBA Draftında Boston Celtics'in 2. sıradan seçtiği Jabari Parker ile Houston Rockets'ın 5'inci sıradan kadrosuna kattığı Dante Exum, takımları tarafından serbest bırakıldı.

2015 Draftı’nın 3. sırasında Philadelphia 76ers tarafından büyük umutlarla seçilen Jahlik Okafor, sezon öncesi Atlanta Hawks‘ın kamp kadrosunda yer alıyordu.

Ancak Okafor da serbest bırakılan oyuncular arasında yer aldı.

2018 NBA Draftı’nın 5'inci sırasında seçilen Kris Dunn ve 8. sıradan seçilerek lige giren Marquese Chriss de serbest bırakılan oyunculardan.

Dunn, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılırken, Chriss ile bağlarını koparan takım ise San Antonio Spurs oldu.