Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı. Süper Lig'de Trabzonspor'a yenilerek liderliği kaybeden sarı lacivertliler, Royal Antwerp galibiyetiyle moral bulmak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira ve takım kaptanları, Samandıra’da bir araya geldi.

Toplantıda, bir sonraki milli maç arasına kadar ligde ve Avrupa’da 5 önemli maça çıkılacağı ve üzülecek zamanlarının olmadığı vurgulandı.

Öte yandan Fenerbahçe’ye sakatlığı bulunan futbolculardan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye-Norveç karşılaşmasında göz travması geçiren Serdar Aziz büyük ölçüde iyileşti.

Trabzonspor maçında riske edilmeyen Mert Hakan Yandaş’ın da Antwerp mücadelesine yetişme olasılığı var.

Uzun bir sakatlığın ardından takımla çalışmalarını kademeli olarak sürdüren İrfan Can Kahveci'nin durumu ise maç gününde belli olacak