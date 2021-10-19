Formula 1'de 2021 sezonu dolu dizgin devam ediyor. Sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'inin ardından, pilotlar sıralamasında Holandalı pilot Max Verstappen ilk basamakta bulunuyor.

F1'de sezonun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix öncesi, yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Cidde'de Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanan pistte son rötuşlar yapılıyor.

Kısa süre içerisinde 27 virajdan oluşan ve 6 kilometre uzunluğundaki benzersiz pistin altyapı çalışmaları da tamamlanacak.

Suudi Arabistan tarihindeki ilk Formula 1 yarışına hem yerel halkın hem de turistlerin büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Başlangıçta yarışa yüzde 40 kapasite ile taraftar alınacağı duyurulmuştu. Organizatörlerden yapılan son açıklama yüzleri güldürdü.

Covid-19 pandemisine ilişkin önlemlerin gevşetilmesi sonrası yetkililer, pistin tam kapasitede açık olacağını açıkladı. Yarış biletleri ise şimdiden satışa sunuldu.