Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Royal Antwerp maçına Rus hakem
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.
Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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