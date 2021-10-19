Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadınlar Avrupa'da maçlarına çıkacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Galatasaray ve Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü 3. hafta müsabakalarını oynayacak.
Organizasyonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Galatasaray, Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını ağırlayacak.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, grupta oynadığı 2 maçtan mağlup ayrıldı.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Safiport ise İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.
Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Avrupa Kupaları Basketbol
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