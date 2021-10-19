Dün akşam saatlerinde Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, Necip Can A., rahatsızlanan babası Necip A.’yı ambulansla özel bir hastanenin acil servisine götürdü.

Necip Can A., tedavi öncesi acil servisteki doktor Kadir Gökmen'den babasının doktoru ile görüşmesini istedi.

Hasta ve oğlu, doktoru darp etti

Gökmen ise hastanın durumunu öğrendikten sonra diğer doktora bilgi verebileceği belirtti. Bunun üzerine Necip Can A. ile Gökmen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Necip Can A. ve hasta babası Necip A., doktoru darp etti.

Kavga, hastanenin güvenlik görevlileri ile diğer hasta yakınlarının araya girmesi ile sona erdi.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Baba ile oğlu gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İfadeleri alınan Necip Can A. ile babası Necip A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.