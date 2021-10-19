Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni salebinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için yürüttükleri çalışmaların en önemli ayağının tamamlandığını söyledi.

Salebin Akdağmadeni için önemli bitki olduğunu aktaran Yalçın, "Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni salebinin menşe adı türünde coğrafi işaret tescil belgesini alarak, ilçemizin kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz" dedi.

Yalçın, tescil sürecinde coğrafi işaretin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.