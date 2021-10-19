Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultan Sazlığı Mili Parkı'nda saz horozu görüntülendi
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saz horozu ilk kez görüntülendi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, yaklaşık 300 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan saz horozu gözlemlendi.
Nesli tehdit altında olan saz horozu, kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleriyle göçmen kuşlar arasında yer alıyor.
Yuvasını yüksek sazların arasına yapmayı tercih eden saz horozu, otçul olmasının yanı sıra küçük balık ve kurbağalarla da besleniyor.
Etiketler: Kayseri Milli Parklar
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