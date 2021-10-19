Şehit Nizam Mahallesi G/8 Sokak'ta seyir halindeki panelvanın şoförü Mustafa Sönmez, tramvay yolundan geçmeye çalışırken Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, tramvay hattındaki elektrik direğine vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Tramvayın sürücüsü kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri de tramvay hattındaki elektrik akımını kesti.

Kazada, tramvay ve panelvanda hasar oluştu. Panelvan, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tramvay da hangara alındı.

Zeytinburnu Belediyesi ekipleri de tramvay yolunda temizlik çalışması yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.