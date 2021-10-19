Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşlar da tarlalarda yiyecek bulmaya çalıştı.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
Sıradaki Haber
"Yanlış iğne yapıldıktan sonra öldü" iddiasına inceleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz