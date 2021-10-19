Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sondaj çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı
Yaklaşık 5 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Bolu Seyit Mahallesi Afşar Sokak'ta sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, köpeğin düştüğü kuyunun dar olması nedeniyle kurtarma çalışmasının başlaması için iş makinesinin gelmesini beklediler. İş makinesinin gelmesiyle birlikte sondaj kuyusunun yanında 5 metrelik çukur açılırken, merdiven aracılığıyla çukura inen itfaiye eri, kazmayla köpeğin bulunduğu bölgeye delik açarak yavru köpeği kurtardı.
Yağmurun da etkisiyle bitkin düşen yavru köpek, tedavisi için Bolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü.
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