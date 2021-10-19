Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastaya giden sağlıkçılar asansörün düşmesiyle yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi asansöre bindi. Engelli asansörünün düşmesiyle birlikte sağlık görevlileri yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 911 Sokak'ta bulunan müstakil evin 2. katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli 2 sağlık memuru, engelli asansörüne bindi.
Asansör kabininin 2. kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
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