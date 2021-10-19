Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 11 arazözle karadan alevlere müdahale etti.

Yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.