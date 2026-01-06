Puslu 4.5ºC Ankara
AA 06.01.2026 10:35

Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirterek, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.

Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendirdi.

Türk hava sahasıyla ilgili yeni yıla rekorla başlandığını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. 4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık."

"DHMİ 2025'te transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırdı"

Uraloğlu, trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin, uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini vurguladı.

2025 yılı içinde DHMİ'nin toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırdığına dikkati çeken Uraloğlu, "2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
OKUMA LİSTESİ