Puslu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.01.2026 09:30

Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu

Karadeniz'de sürüklenen HAPPY ARAS isimli bir Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, karaya oturan gemideki mürettebatın iyi olduğu vurgulandı:

"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."

 

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gemi
Sıradaki Haber
11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Kamunun alım yapacağı şirketlere derecelendirme geliyor
10:48
Beyaz Saray üst düzey yetkilisi Miller: Kimse Grönland için ABD'yle savaşmayacak
10:37
Türk hava sahası yeni yıla rekorla başladı
11:03
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 68 gözaltı
10:27
Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında
10:10
Uzay aslında "yamuk" olabilir mi?
Yüzeyi buz tutan Uzungöl görülmeye değer manzaralar sunuyor
Yüzeyi buz tutan Uzungöl görülmeye değer manzaralar sunuyor
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ