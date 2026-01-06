Puslu 4.5ºC Ankara
TRT Haber 06.01.2026 10:17

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 68 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, yakalandı.

Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu: 68 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.

Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, ve 8 işyerine el konuldu.

İstanbul
