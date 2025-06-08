Turizmciler bayramda Kapadokya'yı doldurdu

Bayram tatili öncesi rezervasyon hareketliliği ile dikkati çeken bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90'a ulaşırken, günübirlik ziyaretçilerle birçok noktada kuyruklar oluştu.

Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde insan ve araç hareketliliği yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Aileleriyle bölgeye gelen yerli turistler, açık hava müzeleri, seyir alanları ve ören yerlerini gezdi.

Vadi yürüyüşlerine katılan tatilciler, gün boyu at ve arazi araçlarıyla düzenlenen tur etkinlikleriyle peribacaları arasında gezinti yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Avanos ilçesinin simgelerinden biri haline gelen ve sallanan köprü olarak da bilinen tarihi "Tahta Köprü"den geçmek isteyenlerin ilgisi nedeniyle zabıta ekipleri köprü girişinde tedbir aldı.

İlçenin iki yakasını birbirine bağlayan, iki demir ayak üzerine kurulu ve hafif sallanması nedeniyle "sallanan köprü" girişini bariyerle kapatan ekipler, kontrollü geçiş sağladı.