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Türkiye
AA 08.06.2025 11:13

Çanakkale'de yaz döneminde inşaata izin verilmeyecek

Çanakkale'de bazı bölgelerde turizm yoğunluğu açısından yaz dönemi boyunca inşaat yasakları uygulanacak.

Çanakkale'de yaz döneminde inşaata izin verilmeyecek

Yaz döneminde Dardanos mevkii ve Güzelyalı köyü gibi kıyı bölgelerinde gürültü kirliliğinin önlenmesi, artan nüfus hareketliliği ve turizm yoğunluğunun sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi amacıyla belediye encümeni tarafından bazı kararlar alındı.

Buna göre, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında söz konusu bölgelerde kamu yararı amacıyla yürütülen su ve kanalizasyon arızalarının giderilmesine yönelik çalışmalar, doğal gaz, elektrik teknik altyapı çalışmaları ile yol ve üstyapı düzenlemeleri dışındaki tüm inşaat faaliyetleri yasaklandı.

İzin verilen çalışmalar pazar günleri hariç olmak üzere haftanın altı günü 08.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı "Kabahatler Kanunu ve ilgili Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" uyarınca işlem yapılacak.

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