Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.06.2025 10:42

Trabzon'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da selde kaybolan 74 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın cansız bedenine arama çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşıldı.

Trabzon'da selde kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın'ın bulunması için Sera Gölü'nde sürdürülen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Bu arada köpeği ile bölgede yürüyüş yapan Osman Tütüncü, göl kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan kişinin Hüseyin Aydın olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

ETİKETLER
Sağanak Trabzon
Sıradaki Haber
Kars'ta ambulans şarampole devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sağlıklı Yaşlanma' programı
10:38
2024'te annelere 357 milyon lira emzirme desteği sağlandı
10:18
Kars'ta ambulans şarampole devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı
10:17
Katil İsrail'in bayramın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti
09:46
Türk Kızılay ve TDV, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
09:25
Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Teyze'nin organları 3 kişiye umut oldu
İsrail saldırısında eşini kaybeden Filistinli kadın, 9 çocuğuyla çadırda hayatta kalma mücadelesi veriyor
İsrail saldırısında eşini kaybeden Filistinli kadın, 9 çocuğuyla çadırda hayatta kalma mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ