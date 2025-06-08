Kars'ta ambulans şarampole devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.