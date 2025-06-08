Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, batı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar beklentisi bulunuyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir 31°C Parçalı ve az bulutlu

Edirne 34°C Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 27°C Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 30°C Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 32°C Parçalı ve az bulutlu

Denizli 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 34°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa 37°C Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 34°C Az bulutlu ve açık

Antalya 29°C Parçalı ve az bulutlu

Hatay 30°C Az bulutlu ve açık

Isparta 34°C Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 33°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir 32°C Az bulutlu ve açık

Konya 33°C Az bulutlu ve açık

Nevşehir 30°C Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 30°C Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C Az bulutlu ve açık

Sinop 27°C Az bulutlu ve açık

Zonguldak 23°C Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 34°C Az bulutlu ve açık

Rize 24°C Az bulutlu ve açık

Samsun 24°C Az bulutlu ve açık

Trabzon 22°C Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum 25°C Parçalı ve az bulutlu

Kars 23°C Parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C Az bulutlu ve açık

Van 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 36°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 36°C Az bulutlu ve açık

Mardin 32°C Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 38°C Az bulutlu ve açık