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Türkiye
AA 20.12.2023 18:05

Tünelin üst kesimindeki patika yola düşen genç öldü

Trabzon'da tünelin üstündeki yaya yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip, kara yoluna düşen kişi hayatını kaybetti.

Tünelin üst kesimindeki patika yola düşen genç öldü
[Fotograf: DHA]

Gazipaşa Mahallesi'nde, Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki tünelin üst kesimindeki patika yolda yürüyen Burak Özbek (28) dengesini kaybederek demir korkuluklardan kayalıklara düştü.

Ağır yaralanan Özbek, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Özbek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Burak Özbek için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Halk Sağlığı Laboratuvarımız personeli Burak Özbek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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