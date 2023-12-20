Duman 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2023 17:18

Kargocu kılığında senet imzalatarak 370 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara'da kendilerini kargocu olarak tanıtan ve kargo teslim tutanağının altına koydukları senetleri vatandaşlara imzalatan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.

Kargocu kılığında senet imzalatarak 370 milyon liralık vurgun yaptılar
[Fotoğraf: Getty]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kargo firması çalışanı olarak kendilerini tanıtan 3 kişinin, hediye paketi teslimatı bahanesiyle bir kişiye tutanak imzalattıkları, tutanağın altına pencere yöntemiyle imza bloku açarak senet yerleştirdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 370 milyon lira tutarında senet imzalattıkları kişileri icraya verdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan bu kişilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ankara Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini "fosfor bombası" ile vurdu
17:33
Akşener: Partimize kurumsal operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanı
17:20
İsrailli Bakan Gazze'de 'insani ara' verilmesine karşı çıkıyor
17:21
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de
17:14
'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı
17:37
Enkazdan onlarca canı kurtaran ekipler Adıyaman'a böyle geldi
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ