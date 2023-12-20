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Türkiye
İHA 20.12.2023 16:49

Enkazdan onlarca canı kurtaran ekipler Adıyaman'a böyle geldi

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan ekiplerin, kente geliş görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Adıyaman’a gelen ‘kahramanların’ kente geliş anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, binlerce vatandaş yıkılan binaların enkazında kaldı.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan komando birlikleri, polisler, madenciler, sağlık personeli ve binlerce gönüllü, Adıyaman Havalimanı'na geldi.

Havalimanına uçakla gelen depremin kahramanları, şehir için otobüsleriyle kent merkezine gitti.

Enkazda kalan depremzedeleri kurtarmak için kazmasıyla, küreğiyle, kurtarma ekipmanlarıyla gelen binlerce kişinin seferberliği ve enkaz alanlarına intikal ettirildiği anlar ise araç içi kameralarına yansıdı.

Havalimanından otobüse binen askerlerin, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor. Hadi hemen gidelim" sözleri dikkati çekti.

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Adıyaman Deprem
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