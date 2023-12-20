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Türkiye
AA 20.12.2023 15:30

Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

İstanbul Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
[Fotograf: AA]

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi.

Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.

Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.

Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.

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