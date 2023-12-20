Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2023 14:59

Muşlu ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu ailelerin evlat nöbeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eyleme katılan Ayten Koçhan, terör örgütü PKK ve HDP'den çocuğunu istediğini aktardı.

3 yıldır eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Koçhan, "Oğlum Ersin, bensiz dayanamayacağını söylüyordun. 8 yıldır bizden ayrı nasıl duruyorsun? Gel, teslim ol, biz artık evlat hasretine dayanamıyoruz. HDP yılanın başıdır. Her hafta işimizi gücümüzü bırakıp burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık yeter, dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Bu Türk-Kürt davası değil." ifadelerini kullandı.

Oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirten Şemsettin Özcan ise şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırarak PKK'ya teslim etti. Kaç yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP olmazsa PKK bu işi yapamaz. HDP onlara her türlü desteği veriyor ve onlar da yapıyor. Bu Kürt davası değil, Kürtlükle ilgili bir şey yok. Bunların Meclis'te de olmaması lazım. HDP, Kürtleri mahvetti, Kürtlerle ilgileri yok. HDP, Türkiye'ye zarar veriyor. Çocuğum başta olmak üzere hepsine sesleniyorum. Biz HDP önünde eylemdeyiz ve çocuklarımız gelinceye kadar burayı terk etmiyoruz. Muş'ta, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapıp çocuklarımızı istiyoruz. Bizi perişan ettiler, Allah da onları perişan etsin. HDP'nin İsrail'den hiçbir farkı yoktur."

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele Muş
Sıradaki Haber
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piton ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı
15:50
Peru'da 6,2 büyüklüğünde deprem
15:49
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail ile muhtemel esir takası yaşlı Filistinlilerle başlayacak
15:48
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı
15:26
Berlin'de seçimler yenilenecek
15:29
İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
Gazze'de günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor
FOTO FOKUS
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iş birliği için değerlendirmemizi yapıyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ