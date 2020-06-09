Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Tünelde lastiği patlayan engelliye polis yardım etti
Trabzon'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Akyazı Tüneli içerisinde Giresun istikametine doğru ilerleyen engelli bir sürücünün otomobilinin lastiği patladı.
Lastiğini değiştiremeyen sürücüye tünelde denk gelen trafik polisi Necmettin Sevil'in yardım ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun." ifadeleri kullanıldı.
Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor.. güvenliğiniz için her yerdeyizpic.twitter.com/RL6efVH08S— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 8, 2020
Etiketler: Trabzon polis yardım engelliSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 00:56
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