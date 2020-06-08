Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda istedikleri düzeye gelemediklerini ifade etti.
Güzeloğlu, bu nedenle toplum sağlığını korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkmanın ve dolaşmanın yasaklandığını açıkladı.
Değerli Hemşehrilerim,— Hasan Basri Güzeloğlu (@Hasan_Guzeloglu) June 8, 2020
Diyarbakır genelinde Maske Kullanımı ve Mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik.
Bu nedenle Toplum Sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10.06.2020 tarihinden itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır. pic.twitter.com/h2V03ybHyu
Etiketler: maskesiz dolaşmak yasaklandı koronavirüsSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 23:12
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