Sığacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 37 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.