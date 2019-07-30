Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sait Şirin yönetimindeki otomobil, ilçedeki Pertek Çevre Yolu'nda, Ahmet Baysal'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücünün eşi Hüsniye Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Baysal ile oğlu Eren Baysal da kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Hüseyin Emik ile Sait Şirin ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA