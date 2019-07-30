Türkiye
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
30 Temmuz 2019 Salı 22:43 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 22:51
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığınan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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