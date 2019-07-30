Muğla'nın Fethiye ilçesinde internetten "Satılık köpek" paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden, 800 ile 2 bin lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takipler sonunda Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü, Tuzla Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA