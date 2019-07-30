Erbil’de şehit edilen diplomatımız Osman Köse’nin intikamının alındığı MİT-TSK operasyonu…

Avrupa’nın göbeğindeki terör örgütü PKK kampı…

Türkiye, yurtta ve dünyadaki bu ve benzeri gelişmeleri TRT Haber'den takip ediyor.

TRT Haber izlenme oranları listesinde 10 aydır kesintisiz bir şekilde liderliğini sürdürüyor.

TRT Haber Temmuz ayında da tüm kişilerde açık arayla en çok izlenen haber kanalı olmayı garantiledi. En yakın rakibinden yüzde 20 daha fazla izlenerek Temmuz ayı bitmeden ipi göğüsledi.

2019 yılının ilk 7 ayında 0,40 puan izlenme oranı ortalamasını yakalayan TRT Haber en az iki rakibinin toplamından fazla izlenerek bir başarıya daha imza attı.

Güçlü muhabir ağı, gündeme damgasını vuran özel haberleri ile beğeni toplayan TRT Haber doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber