Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7' operasyonunda, teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı.
Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: Tunceli Eren Operasyonları
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