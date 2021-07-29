İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristlere yönelik 'Eren-7' operasyonu kapsamında, Tunceli merkez kırsalında operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda; teröristlere ait toprağa gömülü M-16 tüfeği, bu silaha ait şarjör, 37 mermi, tabanca şarjörü, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği için devre kartı, 6'lı pil bloku, el feneri ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi.