Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle gündeme gelen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda işlemin devam ettiğine dikkat çekildi.
Kamuoyunda sarıklı amiral olarak bilinen Mehmet Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı bilgisi paylaşıldı.
Olay
Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış, Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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