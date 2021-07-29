Olay, Siverek-Adıyaman karayolun Siverek çıkışında meydana geldi.

Vakit geçirmek için karayolu kenarında topla oynayan çocuk, karşı tarafa geçti. Bir müddet yolun karşısında oynayan çocuk, karşıya geçmek için aniden karayoluna fırladı.

O esnada Adıyaman tarafından gelen hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. Araç sürücüsü aniden manevra yaparak kazayı önledi.

Sürücü araçtan inerek kıl payı kazadan kurtulan çocuğa sarıldı.

Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören iş yeri sahibi Musa Baturalp, "Sürücü daha sonra aracını durdurdu. Araçta hanımı ve çocukları vardı. Onlar da çok korkmuştu. İndi, çocuğun yanına geldi. Biraz su verdik, oturttuk kendine geldi” dedi