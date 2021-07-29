Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sadece ormandaki ağaçları değil, o bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve umutlarını da küle çevirdi.

Tıpkı kanser tedavisi için biriktirdiği parası yanan kadın gibi. Tedavi olabilmek için ineğini bile satmıştı. O, tedavi parasını yangında kaybetmenin çaresizliğini yaşadı.

Yangında parasının yandığını söyleyen kadın, "İnek sattım. 15 bin lira param vardı, yastığın içine koymuştum. Kanser hastasıyım. Tedavimde kullanacaktım" dedi.

Hayvanları için alevlerin arasına daldı

Bir vatandaş da yangında hayvanları için canını hiçe saydı. Hayvanlarını yangından kurtarabilmek için alevlerin içine daldı. O anlar görenlerin içiniz sızlattı.

Kızların çeyizleri yandı

İki katlı evini yangında kaybeden bir kişinin görüntüsü ise yürek dağladı. Telefonla yakınlarına durumu haber verdi. Yanan evinde belki de onu en çok üzen, kızının düğünü için hazırladığı el emeği göz nuru çeyizleri oldu.