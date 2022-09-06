Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangını, ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yangının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.