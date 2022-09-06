Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de orman yangını
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Örtü yangını, ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yangının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.
Etiketler: Tunceli Orman Yangını
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