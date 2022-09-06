Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde plastik ve elektronik hurda malzemelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı.

Dumanlar, Ankara'nın pek çok noktasından da görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Vali Şahin: Endişe edilecek bir durum yok

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yangına ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.