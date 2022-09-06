5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşen etkinlik mobil oyun dünyasından blok zinciri üzerindeki oyunlara kadar sektörün tüm paydaşlarına hitap ediyor. Etkinliğe 600’den fazla markanın yanı sıra sektöre ilgi duyan çok sayıda genç katıldı.

Bin 500 katılımcıya 50'yi aşkın oyun gösteriminin yapıldığı Mobidictum konferansı, sektör temsilcileriyle oyun dünyasına adıma atmak isteyenleri biraraya getirdi.

“Türkiye’nin potansiyeli çok büyük”

Türkiye’nin oyun sektöründeki atağı yaklaşık 10 yıl önce başladı. Yurt dışına ihraç edilen oyunlar, yeni fikirler, oyun üretmeye başlayan stüdyolar Türkiye’deki pazara ilgiyi artırdı. Bu ilgi yatırımları da beraberinde getirdi.

2021 yılında oyun alanına yapılan yatırımlar bir önceki yıla oranla 20 kat arttı. Son 6 ayda Türkiye'de oyun sektörüne 333 milyon dolar yatırım yapıldı. Devlet desteklerinin yanı sıra yerli ve yabancı birçok kaynaktan yatırım alan oyun sektörünün yerel piyasa hacmi 1 milyar doların üstünde.

[Fotoğraf: Getty]

Oyun sektörünün uluslararası aktörleri de Türkiye’deki gelişim ve potansiyelin farkında.

Mobidictum konferansına katılan Multiscription CEO’su Teis Anker Mikkelsen Türkiye’nin bu alandaki atılımlarıyla ilgili “Bence Türk oyun sektörünün potansiyeli çok büyük. Yani artık bu bir sır değil, bunu birkaç yıldır biliyoruz” dedi.

Organizasyona yurtdışından katılan bir diğer isim Liftoff’un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Nick Blake de Türkiye’nin potansiyelini şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’deki oyun sektörü büyüyor ve iyileşiyor. Dünyanın her yerinden gelen insanlar var ve bence çok daha fazla yatırım çekebileceksiniz.”

Gençlerin ilgisi de büyümede etkili

Oyun sektörü ve genç nüfus birbiriyle oldukça ilişkili başlıklar. Sektörde üretici pozisyonuna geçmiş ve oyun geliştirmeye başlamış kişilerin birçoğu uzun yıllar oynadıkları oyunlardan esinlenerek bu yola girmiş kişiler. Türkiye de sahip olduğu genç nüfus ile oldukça önemli bir potansiyele sahip. Bu durum sektörün geleceği açısından umut verici.

Mobidictum Business Conference da temsilcileri ve bu alanda çalışmak isteyen hevesli gençleri bir araya getirdi.

Sektörün potansiyel girişimcilerine neden bu konferansa katıldıklarını sorduk:

Kutay Şanlı: “Doğru yayıncıyı bulmak için buradayım. Bütün dünyaya sunabileceğim global bir oyun yapmak istiyorum.”

Fatih Çil: “Network edinme amaçlı geldim buraya. Burada oyun geliştiren pek çok kişi var ve bunlarla tanışmak istedim.”

Ayberk Keser: ”Bugün burada bulunmamın sebebi burada yeni insanlarla tanışmak ve yeni tecrübeler edinmek. Kendimi tanıtarak aslında sektöre girebilirim.”

Sektör temsilcileri gençlere ne öneriyor?

Oyun sektörünün son yıllarda yaşadığı gelişimi gelecekte de sürdürebilmesi önemli. Bu kilidin anahtarı ise sektöre ilgi duyan, oyun sektöründe çalışmayı hedefleyen gençlerin elinde.

Sektör büyük, gençlerin ilgisi yoğun... Peki, sektör temsilcilerinin gençlere önerileri neler?

Oyun üretmek keyifli olduğu kadar meşakkatli bir süreç. Farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla ortaya ancak bir oyun çıkabiliyor. Bu sebeple sektör temsilcilerinin üzerinde durduğu ortak nokta bu alanda çalışacak kişilerin öncelikle hedef belirlemeleri.

Yıllar önce oyuncu olup şimdilerde sektörde ürün müdürü olarak görev yapan Doğacan Tuğrul, bu sektöre ilgi duyan gençlere, “Gençlerin bu alana çok ilgili olduğunu biliyoruz ve onları elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Oyuna girmek isteyen gençlerin bir kere öncelikle hangi disiplinde ilerlemek istediklerini seçmeleri lazım. Çünkü oyun yapmak tam bir takım işi. İçerde birçok farklı disiplin mevcut” dedi.

Üniversite yıllarından beri oyun sektöründe çalışan, kurdukları oyun şirketine yatırım alarak çalışmalarına devam eden Aytuğ Han da sektöre adım atacak yeni yüzlerin öneminin altını çizerek şunları söyledi:

”Aynı sıkıntıları ben de yaşadım aslında. Nereden başlayacağımı bilemedim. Çünkü çok fazla dalı var. Oyunun sesleri ayrı, grafikleri ayrı, kodları ayrı. Bundan korkmayın. Bu olay sadece kod yazmak, grafik yapmak değil. Oyunun senaryosunu yazabilirsin, oyuna hikaye yazabilirsin, metin yazabilirsin. Aslında bunlar da bizim eksikliğini çektiğimiz ve eleman ihtiyacımızın olduğu yerler. Sektörün diğer dallarına da bakılması çok önemli ve bizim gençleri doğru yönlendirmemiz çok önemli.”

