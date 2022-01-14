Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 KV 4957 plakalı otomobil ile 62 AG 087 plakalı araç, Derebaşı Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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