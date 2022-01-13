Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Dağdan kopan kayalar 3 katlı evi böyle yıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının 3 katlı evi yıkma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Mahmutseydi Mahallesi'nde 2 gün önce aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçalarının tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, yağışın ardından tepeden kopan dev kayaların, 3 katlı evi saniyeler içinde yıkması, bunun sonucunda yolun kapanması yer alıyor.
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