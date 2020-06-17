Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Kampüs alanındaki 20 dönümlük arazi içerisine yapılan golf sahası ile şehirde golf sporunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendilerine verdiği güç ve destekle, güvenlik güçlerinin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldiğini söyledi.

"İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak"

Sonel, "Tunceli’de artık raftingden yamaç paraşütüne, gondollardan gezi teknelerin, su jetinden zipline kadar çok çeşitli sporlar var. Ülkemizin en önemli golf hocaları da Tuncelili. Sağ olsunlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Tunceli ziyaretinde golf sahasının temelini atmış, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek vermişti. Biz de Valilik olarak Munzur Üniversitesi’nde görüntü kirliliği arz eden 20 dönüm alana golf eğitim sahasını yaptık. Antalya’daki dostlarımız da araçtan malzemesine kadar gönderdiler. İnşallah burada yöre gençlerimizden nice golf hocaları çıkacak. Sezgin Ceylan, Eser Demir, Hasan Ceylan Hocam da sağ olsunlar bu süreçte her daim bizlere destek verdiler. Hayırlı olsun. " dedi.